(Не) Классифицировать: темная сторона тестов на IQ

В 1905 году психологи Альфред Бине и Теодор Симон разработали тест для детей, которым было сложно справляться с французской школьной программой. При помощи теста психологи планировали определять тех учеников, которым требовалась индивидуальная помощь. Впоследствии эта методика стала основой для тестов IQ.

В конце XIX века ученые считали, что когнитивные способности, в частности словесно-логическое мышление, рабочая память и визуально-пространственное восприятие являются отражением уровня общего интеллекта, или фактора g. Симон и Бине разработали серию тестов, которые измеряли все эти показатели у детей, и результаты которых можно было сложить в единую сумму баллов. Для каждой возрастной группы были адаптированы вопросы, а сумма баллов по каждому ребенку отражала результат по отношению к сверстникам. Если разделить балл на возраст и умножить результат на 100, получится коэффициент интеллекта, или IQ. Сегодня показатель 100 представляет собой среднее значение выборки населения, то есть 68% людей набирают от 85 до 115 пунктов.

Симон и Бине считали, что измеряемые тестами навыки отражают уровень общего интеллекта. Однако единого определения уровня интеллекта не было и нет. А это создает предпосылки для толкования результатов тестов в угоду чьим-либо заранее сложившимся мнениям об интеллекте, считает Стефан Домбровски, школьный психолог, профессор и исследователь.

То, что задумывалось как способ выявления тех, кому нужна помощь в учебе, быстро превратилось в инструмент отсева людей по другим признакам, зачастую в угоду весьма порочным идеологическим установкам. Впервые подобная практика была массово внедрена в США в годы Первой мировой войны, когда тест IQ использовали для сортировки новобранцев и отбора кандидатов на офицерские курсы.

В то время очень многие верили в идеи евгеники — учения, считавшего, что желательные и нежелательные наследственные свойства можно и нужно контролировать путем селекции. Подобная логика была связана со многими идеями, например, что уровень интеллекта не только заранее задан и передается по наследству, но также имеет отношение к расе человека. Под влиянием евгеники ученые истолковали результаты программы тестирования военных и выдвинули ошибочные утверждения, что некоторые расовые группы интеллектуально превосходят другие.

Не приняв во внимание, что многие протестированные новобранцы были выходцами из семей первого поколения иммигрантов в США, не имели школьного образования, а также не знали английский язык, ученые пришли к ошибочным выводам об интеллектуальной иерархии этнических групп. Сочетание евгеники и тестирования IQ повлияли не только на науку, но также и на политику. В 1924 году в штате Виргиния (США) был принят закон, разрешающий принудительную стерилизацию людей с низким IQ — это решение впоследствии было поддержано Верховным судом США. Власти нацистской Германии разрешали убивать детей с низким IQ.

Холокост и движение за гражданские права заставили пересмотреть дискриминационное применение тестов IQ как с этической, так и с научной точек зрения. Ученые начали собирать данные о влиянии социальной среды на IQ. Например, на протяжении XX века тесты IQ периодически пересматривали, и выяснилось, что у новых поколений тестируемых результаты стабильно лучше, чем у предыдущих поколений. Это явление, известное как эффект Флинна, наблюдается в течение слишком короткого времени, то есть это не врожденные свойства, перешедшие по наследству. Напротив, причины, скорее всего, кроются в социальной среде, а именно — улучшения в сферах образования, здравоохранения и продовольствия.

В середине XX века психологи также пытались пользоваться тестами IQ для целей, отличающихся от определения уровня интеллекта, в частности, для выявления шизофрении, депрессии и других психических расстройств. Эти диагнозы отчасти строились на врачебном мнении экспертов, а также опирались на данные тестов по определению IQ, которые в дальнейшем были признаны бесполезными для диагностики.

Сегодняшние тесты IQ содержат много схожих элементов оформления и типов вопросов, что были и в ранних их версиях, однако усовершенствованы методики выявления возможной необъективности. Их больше не используют для диагностики психических расстройств. Но похожие недобросовестные методы по интерпретации отдельных показателей иногда применяются для выявления проблемных аспектов обучаемости, что многие эксперты неоднократно подвергали критике. Во всем мире психологи пользуются тестами IQ для выявления задержек умственного развития, а их результаты могут использоваться для назначения соответствующего образования, обучения профессии и социальной поддержки.

То, что результаты тестов IQ применялись для оправдания бесчеловечных методов и научно необоснованных убеждений, вовсе не означает, что сам по себе тест бесполезен. Напротив, он помогает измерять умственные и аналитические способности, что является его главной целью. Но это не то же самое, что измерять потенциал человека. И хотя тестированию коэффициента интеллекта сопутствует много сложных политических, исторических, научных и культурных противоречий, сегодня все больше и больше ученых сходятся в одном: невозможно классифицировать людей исключительно по числу набранных ими баллов.