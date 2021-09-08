Как сделать изучение языка интересным

Благодаря современным технологиям изучение языка перестало быть скучным и неинтересным. Представляем вашему вниманию несколько действенных методов, которые подтверждают это.

Отнеситесь к английскому, как к хобби, и забудьте о стереотипах

В первую очередь стоит отложить мысль о том, что вы должны знать английский язык. Вы никому ничего не должны, поэтому обучайтесь лишь по своей инициативе. Также превратите это занятие в хобби: используйте нестандартные методы обучения, общайтесь с иностранцами, следите за англоязычными блогерами и поощряйте себя за маленькие победы.

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Англоязычный контент

Мы уже упомянули об этом вскользь в предыдущем пункте, но теперь рассмотрим подробнее. В сети есть огромное количество материалов, которые разнообразят процесс обучения. Изучайте английский по фильмам, сериалам, телешоу, блогам любимых блогеров, подкастам, аудиокнигам, лекциям, книгам, статьям — не ограничивайте свою фантазию. Очень важно подбирать именно те материалы, которые соответствуют вашему уровню владения языком и интересам.

Хороший преподаватель

Профессиональный репетитор не только поможет освоить язык, наставит на правильный путь, поделится лайфхаками для изучения языка, но и сможет привить искреннюю любовь к английскому языку. Сейчас можно заниматься с педагогом в режиме онлайн. На платформе Preply каждый желающий найдёт репетитора, который поможет даже выучить английский с нуля интересно и быстро.

Общайтесь с носителями

Это станет отличной практикой для каждого, кто изучает английский язык. Вы сможете найти носителя на специальных сайтах и практиковать свою разговорную речь. Помимо преодоления языкового барьера вас ждут увлекательные рассказы о другой стране и народе, интересные слова, которые используют только носители языка, и возможность научиться лучше воспринимать иностранную речь на слух. Также у вас есть возможность выступать в качестве носителя своего родного языка и помогать другим.