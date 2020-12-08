Как избежать увольнений: сотрудники сами находят решение

2020 год выдался непростым. Миллионы людей были уволены или уволились сами. К сожалению, такая тенденция может продолжиться и в ближайшем будущем. Но даже когда наша жизнь стабилизируется после пандемии, экономика часто преподносит сюрпризы предпринимателям. Компании опять могут столкнуться с выбором: распускать команду отличных профессионалов, которую потом будет сложно восстановить, или каким-то образом компенсировать финансовые потери.

Дэн Прайс, CEO компании Gravity Payments, которая занимается обработкой кредитных карт и оказанием финансовых услуг, показал, что всегда есть третий способ решить эту проблему. По его словам, решение состоит в том, чтобы действовать как единая команда. "Ваша команда намного умнее вас. Моя команда точно", — говорит Прайс. "Дайте власть людям, будьте честны и демократичны. Они найдут решения, которых вы не видите".

Прайс произвел фурор в 2015 году, когда он снизил собственную заработную плату и намного повысил минимальную заработную плату для своих сотрудников. Об этом говорили много и разное, но по некоторым данным, такой шаг позволил повысить коэффициент удержания клиентов с 91% до 95% и получить около 4500 резюме разных специалистов.

Как бы ни было, в этом году компания, которая обрабатывает платежи по картам для более чем 20 000 малых предприятий, как и многие столкнулась с серьезными сложностями — доходы компании падали ежемесячно. "Мы теряли $1,5 млн в месяц", — говорит Прайс. "У нас было три месяца до остановки всей деятельности".

Он объяснил ситуацию своей команде из 200 человек, и они предложили решение: вместо увольнений позволить им анонимно на добровольных началах сократить свои зарплаты. "Я думал, что это безумие. Мне казалось, что не пройдет и недели, и мы поймем, что это не сработает", — говорит Прайс.

Он был не прав. Его команда добровольно выделяла почти $0,5 млн в месяц со своих зарплат. Некоторые отказались от 100% зарплаты, некоторые — от 50%, некоторые — от 5% (Прайс ограничил взносы на уровне 50%). Позже он сказал: "Это увеличило нашу выживаемость до 6–12 месяцев". К концу лета он был достаточно уверен в будущем компании, что рассчитался со всеми сотрудниками.

Теперь Прайс говорит, что знает еще один способ пройти сложные времена: "Не увольняйте и не сокращайте команду. Вместо этого работайте с ними. Мы здесь из-за наших людей".