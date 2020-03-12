Феномен Баадера-Майнхофа: Почему к нам "цепляются" песни

Феномен Баадера-Майнхофа — это частотное смещение. Вы замечаете что-то новое для себя, например, слово, породу собак, особый стиль дома, песню или что угодно еще. И начинаете встречаться с этим повсюду. На самом деле, количество явления или вещи не увеличивается, просто вы начинаете везде это замечать.

Что это за феномен?

На днях вы услышали какую-то песню и теперь слышите ее везде, куда бы ни пошли. Что это? Песня или вы?

Если песня просто попала на первое место в чартах и получила широкое распространение — объяснение приходит само по себе. Но если песня старая и вы только недавно о ней узнали, но слышите ее повсюду, значит, вы попали в объятия феномена Баадера-Майнхофа. Это, как разница между тем, что действительно часто происходит и тем, что вы начинаете часто замечать.

Вы можете подумать, почему ваш мозг вдруг начинает вас обманывать? Не беспокойтесь — никакого обмана, все в порядке. Просто ваш мозг усиливает некоторую вновь приобретенную информацию. Другими словами это можно назвать частотной иллюзией, иллюзией новизны, избирательным смещением внимания.

Иногда можно услышать название "синдром красной (или синей) машины". К примеру, на прошлой неделе вы решили купить красную машину, чтобы выделиться из толпы. Теперь каждый раз, когда вы едете на парковку, вас окружают красные машины. На ваш взгляд их стало гораздо больше. Но ведь на самом деле за один-два дня люди не могли броситься и купить много красных машин. Просто с тех пор, как вы приняли решение, ваш мозг тянет к красным машинам.

В большинстве случаев такие ситуации не приводят к проблемам. Но при наличии определенных состояний психического здоровья, таких как шизофрения или паранойя, смещение частоты может привести к тому, что человек поверит в то, чего нет на самом деле и его состояние ухудшится.

Почему это происходит?

Подумайте обо всем, с чем вы столкнулись за сегодняшний день. Вряд ли вы сможете вспомнить каждую деталь. Ваш мозг должен решать, какие вещи требуют внимания, а какие можно отфильтровать. Он может легко игнорировать информацию, которая в данный момент не кажется жизненно важной. Этим наш мозг занимается ежедневно.

Когда же нам поступает совершенно новая информация, особенно если мы находим ее интересной, наш мозг замечает это и какое-то время удерживает в центре внимания.

Как этим пользуются маркетологи?

Чем больше вы знаете о чем-то, тем более вероятно, что вы захотите это. Во всяком случае, так считают некоторые маркетологи. Вероятно, поэтому определенные объявления изо дня в день продолжают появляться в ваших лентах в социальных сетях. Вирусная реклама — мечта многих маркетологов.

Когда что-то появляется перед нашим взглядом снова и снова, мы начинаем предполагать, что это что-то популярное и очень желанное, хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Возможно, это действительно какая-то новая тенденция и многие люди стремятся это купить. А, возможно, все совсем иначе.

Если вы выделите время и проведете небольшое исследование продукта или услуги, реклама которой мелькает перед вашими глазами, вы можете посмотреть на нее с другой точки зрения. Но если вы просто будете из раза в раз наблюдать за рекламой, в конце концов, ваша рука потянется за кредитной картой.

Арнольд Цвики, лингвист Стэнфордского университета в 2005 году описал "иллюзию новизны", как "вера в то, что вещи, которые вы заметили только недавно, на самом деле появились недавно". Кроме того, Цвики дал еще одно определение — он описывал "частотную иллюзию" так: "как только вы заметили какую-то вещь или явление, вы думаете, что это происходит часто и повсеместно".

По словам Цвики, частотная иллюзия включает в себя два процесса. Первое — это избирательное внимание, когда вы замечаете вещи, которые вас интересуют больше всего, не обращая внимания на все остальное. Второе — это склонность к подтверждению, когда вы ищете то, что поддерживает ваш образ мышления, игнорируя то, что не делает этого. Вероятно, эти шаблоны мышления стары так же, как человечество. И маркетологи этим пользовались, пользуются и будут пользоваться.

Читайте также: Синдром бездумного согласия: Как защитить себя от ненужных собраний