5 маркетинговых хитростей на "Черную пятницу" и как обратить их себе на пользу

Люди из разных стран готовятся к этому дню заранее и надеются по максимуму воспользоваться скидками на Черную пятницу. Но эти планы могут превратиться в катастрофу для бюджета из-за ловких маркетинговых ходов. Чтобы уберечься от такого хода событий, следует ознакомиться с самыми популярными уловками и запомнить наши советы.

Прыжки цены

Чтобы в день скидок удивить покупателей мегавыгодной акцией, магазины начинают готовиться заранее. Примерно за месяц до Черной пятницы они поднимают цены, а в день Х опускают их до прежнего уровня или немного ниже. Таким образом маркетологам удается создать видимость грандиозной распродажи без финансовых потерь.

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Как использовать: Прежде всего, необходимо следить за ценой на выбранный товар на протяжении 1–2 месяцев. Обязательно запомните его начальную стоимость, чтобы объективно оценить выгодность предложения в Black Friday и выбрать магазин с реальной скидкой.

2 по цене 1

Продавать 2 единицы товара по стоимости одной — хороший способ для магазина избавиться от трудного товара. Людей привлекает знакомая схема и они радо пользуются такой скидкой в 50%, хотя экономия здесь очень сомнительная. Две одинаковые вещи быстро надоедают, а если это косметические средства, то могут испортиться прежде, чем вы откроете вторую баночку.

Как использовать: В то же время, акция "2 по цене 1" — отличный способ подготовиться к предстоящим новогодним праздникам. Она позволяет порадовать себя и собрать подарки для близких без урона для кошелька.

Получите подарок

Купите две пары джинсов — ремень бесплатно. Купите холодильник — забирайте еще и микроволновку. От таких предложений трудно удержаться, ведь получить что-то бесплатно — это самая очевидная выгода. Но опасность этой уловки в том, что она часто подталкивает к покупке ненужных и некачественных вещей.

Как использовать: Чтобы подарок от магазина принес пользу и экономию, следует обратить внимание на основной товар. Подумайте, действительно ли он необходим вам и стоит ли он своих денег, если забыть об акции. При малейших сомнениях отказывайтесь от сделки.

Только сегодня

Подгонять потенциальных клиентов — любимая фишка интернет-магазинов. Они запускают обратный счет до конца акции и заставляют вас нервничать с каждым движением таймера. Этот ход включает панику, выключает мозг и рождает страх упустить уникальную возможность. Но на самом деле такое же предложение может появиться еще 3 раза до конца месяца, поэтому необходимо держать себя в руках.

Как использовать: Ограниченное предложение может быть выгодным только при заранее спланированной покупке. Если вы видите ощутимую скидку на товар из составленного списка желаний, следует действительно поторопиться. Но обратный счет на сайте и большой % возле ценника не могут быть единственными причинами покупки.

Скидки на неактуальный товар

Для магазинов Black Friday — отличная возможность освободить склады от застарелого товара. Из-за этого реально низкие цены стоят на старомодную одежду, устаревшие модели техники и косметику, срок пригодности которой подходит к концу. Среди хаоса и толпы люди выбирают товар только по ценнику, поэтому маркетинговая уловка работает отлично.

Как использовать: Во время покупки, независимо от условий, необходимо проверить исправность товара и прочитать информацию на его упаковке. В случае с одеждой и аксессуарами, лучше обратить внимание на базовые вещи и брать те модели, которые сочетаются с остальным гардеробом.

Особенность Черной пятницы в атмосфере: яркие вывески, горы вещей и толпа, с которой вместе врываетесь в магазин. Но в этом и ее опасность. Маркетологи создают идеальные условия для необдуманных покупок, но с подготовленным списком и нашими советами вы сможете урвать свою выгоду в этот день.