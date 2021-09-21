10 уроков лидерства от CEO компании Waze Ноама Бардина

Ноам Бардин — один из 100 звезд Кремниевой долины по версии Business Insider. Он был генеральным директором Waze (компании, создавшей приложение для борьбы с пробками на дорогах) с марта 2009 года, а в июне 2013-го компанию приобрел Google. Бардин продолжал руководить компаний и покинул пост только в начале текущего года.

Рассказываем о 10 ключевых выводах, которые сделал для себя Ноам Бардин за время руководства Waze.

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1. Люди хотят поступать правильно, но иногда они ленивы.

Важно найти баланс между желанием людей действовать и их ленью. Когда начинался Waze, мы столкнулись с этой проблемой, так как базовая карта программы была не очень развитой. Компания рассчитывала на участие пользователя в углублении и развитии карты. Упрощение этого процесса и то, что его сделали увлекательным для пользователей, помогло стимулировать их участие.

2. Ранние последователи не всегда помогают определить потребности основной аудитории.

Поиск первых последователей — трудный, но достижимый процесс. Преодоление пропасти от ранних последователей к основной аудитории — вот где для дизайнера продукта усложняется задача, поскольку первые последователи могут быть увлечены определенными функциями, которые не будут той группой функций, которую будет искать большинство пользователей.

3. Часто для того, чтобы потерпеть неудачу, требуется столько же усилий, сколько для достижения успеха.

Объем работы, которую вы выполняете в обанкротившейся компании, часто совпадает с объемом работы, которую вы выполняете в успешной компании. Вот почему крайне важно, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, даже если вы потерпите неудачу.

4. Как предпринимателю вам часто придется выбирать между двумя одинаково хорошими идеями.

Вам нужно знать, как делать выбор в ситуации, когда оба варианта являются блестящими и стоящими, а это требует предельной ясности вашей миссии. Если у вас есть ясность по поводу миссии, и если все ваши сотрудники знают, на каком этапе этой миссии вы находитесь, это может быть ценным инструментом. Это упрощает отказ от идей, которые являются ценными, но не подходящими для текущего момента.

5. В процессе роста вам, возможно, придется попрощаться с людьми, которые помогли построить вашу компанию.

Часто выбора нет, и это потому, что вы не можете управлять большой корпорацией, основанной на инфраструктуре стартапа из 20 человек. Некоторые люди могут принять вызов, в то время как некоторые могут быть более успешными только в небольших организациях.

6. У вас есть время, когда вам за двадцать, чтобы поэкспериментировать с работой и найти свои увлечения.

Не беспокойтесь о карьерной траектории на раннем этапе профессионального развития. Сосредоточьтесь на моменте, а не на том, где вы будете через 20 лет.

7. Совместные поездки будут не такими, как до пандемии.

Бардин говорит, что бизнес Waze начал восстанавливаться после изменений, связанных с COVID-19, однако теперь люди, скорее всего, будут совершать больше коротких или случайных поездок, чем ездить на работу.

8. Беспилотные автомобили — самая большая инженерная проблема этого поколения, и пройдет некоторое время, прежде чем мы поймем, как ее решить.

Эта технология должна работать по принципу "все или ничего", на 100%. Автономные автомобили, в которых на дорогах часто бывает только один человек, неизбежно приведут к еще большему трафику. Совместные поездки будут хорошей альтернативой этому.

9. Поощрение совместного использования автомобилей — это как социальный вопрос, так и вопрос сообществ, подстегивающий людей находить общий язык друг с другом.

Социальное взаимодействие в автомире тоже может принести пользу. К совместным поездкам привлекаются люди, которые в любом случае уже едут на машине.

10. Совместное использование автомобилей будет иметь социальные выгоды.

Waze хочет сосредоточиться на совместном использовании автомобилей для длительных поездок, поскольку в этом случае рентабельность огромна, составляя примерно четверть стоимости совместных поездок. Группы будут формироваться из людей, живущих в одном районе, которые едут в одном и том же направлении каждый день, и среди этих групп будет расти чувство общности, когда они начнут заботиться друг о друге.