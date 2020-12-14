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Вот бы понедельники взять и… сделать менее трудными

Эксперты делятся советами о том, как перестать ненавидеть начало рабочей недели

Вот бы понедельники взять и… сделать менее трудными Вот бы понедельники взять и… сделать менее трудными

Многочисленные исследования показали, что именно этот будний день связан с плохим настроением и низким моральным духом. У этого явления множество психологических и физиологических причин: от потери свободы и стресса на работе до проблем с переходными моментами и нарушениями естественного ритма тела.

К счастью, есть способы смягчить удар начала рабочей недели. Ниже эксперты в области психического здоровья делятся своими советами, как сделать понедельник менее психологически трудным.

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Подготовьтесь заранее

Найдите время, чтобы подготовиться к понедельнику — морально, физически и материально. Это может быть так же просто, как просмотреть электронные письма, пришедшие за выходные. Клинический психолог Джон Майер говорит: "В какой-то момент, и я бы рекомендовал это делать в воскресенье, взгляните на свое расписание на понедельник и определитесь с тем, что вам предстоит сделать. Это уменьшит пугающее чувство неизвестности". "Позаботьтесь о своих биоритмах", — добавил он, имея в виду естественный график бодрствования и сна организма. "Не тяните время вечером, играя в видеоигры или просматривая социальные сети до поздней ночи. Цикл сна в воскресенье должен быть таким же, как в будние дни. Постарайтесь не употреблять алкоголь в конце выходных. Мало что может испортить утро понедельника больше, чем похмелье".

Начинайте рабочий день пораньше

Нейропсихолог Санам Хафиз рассказывает: "Тем, кому сложно перейти от выходных к понедельнику, полезно как можно раньше приступить к работе". Доктор советует приходить в офис (или садится за рабочий стол дома) немного раньше, чем в другие дни, чтобы за чашкой кофе почитать новости и, возможно, пообщаться с коллегами. Хафиз объясняет это так: "Это поможет "разбудить" мозг и незаметно включиться в работу. Как только рабочий день начнется и вы сосредоточитесь, начните с легких задач и постепенно переходите к более сложным".

Дайте себе то, чего будете ждать с нетерпением

Терапевт по вопросам брака и семьи Беки Стумпфиг говорит: "Чтобы облегчить трудности понедельника, можно создать для себя повод для личной радости — то, чего вы будете с нетерпением ждать. Это могут быть небольшие простые вещи, такие как любимый завтрак или обед, или, возможно, в понедельник вечером вы возьмете еду на вынос в ресторане, чтобы не думать о том, что приготовить на ужин. А может быть, вы сделаете для себя в понедельник дополнительный перерыв в работе и 10 минут прогуляетесь вокруг квартала".

Обратите внимание на свои мысли и чувства

Когда вы просыпаетесь в понедельник утром и занимаетесь рутинными делами, обращайте особое внимание на возникающие мысли и чувства. Санам Хафис рекомендует особенно быть внимательными к негативным мыслям. Она отмечает, что негативные мысли часто имеют мало общего с реальностью и фактами. "Постарайтесь изгнать негативные чувства, такие как "это не сработает", "я буду выглядеть глупо" или "у меня точно ничего не получится с этим", и переверните их на 180 градусов, думая, "это сработает", "я точно могу это сделать", "я никогда не был дураком", "это сработало раньше, и может сработать сейчас". Так вы получите контроль надо своими мыслями и зарядитесь энергией для свершений недели.

Найдите время, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье

Сделайте понедельник максимально приятным, используя свои любимые техники ухода за собой, от медитации до дневников и от прогулок до горячих ванн. Психотерапевт Ноэль Макдермотт рекомендует использовать психологические инструменты, которые помогают справиться с чувством тревоги или стресса. Он говорит: "Как ребенка, который расстроен и плачет, вы также можете хитростью заставить свой мозг смотреть по-другому на вещи и не сосредотачиваться на боли, страхе или печали. Что вам нравится? Что вас радует? Где вы чувствуете себя в эмоциональной безопасности? Думайте об этих вещах, а не о том, что вас беспокоит".

Оцените свой уровень счастья на работе

"Если вы постоянно жалуетесь на свою работу или чувствуете скуку и уныние, возможно, пришло время создать для себя что-то новое", — сказал Стумпфиг. "Это не обязательно означает новую работу, но вы можете попробовать изучить свою нынешнюю роль, постараться найти в ней больше смысла и удовольствия от того, что есть сейчас. Посмотрим правде в глаза, жизнь коротка, и если вы не находите радости в том, как вы проводите 8 с лишним часов в день на работе, это означает, что большая часть вашей жизни не приносит вам удовольствия. Понедельник часто отражает то, как мы относимся к оставшейся части предстоящей недели. Если вы ненавидите понедельники, найдите первопричину этого и сделайте шаги для улучшения ситуации. Преимущества, которые вы от этого получите, принесут вам гораздо больший эффект, чем просто спокойное отношение к началу рабочей недели".

Создайте общую картину недели

"Составьте план какого-нибудь грандиозного события в середине или в конце недели. Может быть, встреча с друзьями в четверг вечером или свидание в пятницу. Спланируйте это заранее и вы гораздо спокойнее (а может быть, и радостнее) воспримете понедельник", — рекомендует Майер.

Также он советует не планировать на понедельник неприятные для вас задачи или встречи. Лучше их провести в середине недели. Кроме того, "постарайтесь не планировать фееричные мероприятия на вечер воскресенья — это намного усложнит вам переход к рабочей неделе", — добавил Майер.

Примите факт того, что понедельники могут быть просто ужасными

Принятие реальности чего-то неприятного может помочь вам уменьшить влияние этого события на вас. Психотерапевт Мэг Гитлин советует: "Смиритесь с тем, что иногда понедельник может быть просто ужасным, а может быть признаком хороших выходных. Напомните себе, что стресс — это часть активной, увлеченной жизни, и что вы готовы с ним справиться. Подумайте о других трудных неделях, через которые вы прошли, когда вы не только выжили, но и преуспели".

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