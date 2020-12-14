Вот бы понедельники взять и… сделать менее трудными

Многочисленные исследования показали, что именно этот будний день связан с плохим настроением и низким моральным духом. У этого явления множество психологических и физиологических причин: от потери свободы и стресса на работе до проблем с переходными моментами и нарушениями естественного ритма тела.

К счастью, есть способы смягчить удар начала рабочей недели. Ниже эксперты в области психического здоровья делятся своими советами, как сделать понедельник менее психологически трудным.

Подготовьтесь заранее

Найдите время, чтобы подготовиться к понедельнику — морально, физически и материально. Это может быть так же просто, как просмотреть электронные письма, пришедшие за выходные. Клинический психолог Джон Майер говорит: "В какой-то момент, и я бы рекомендовал это делать в воскресенье, взгляните на свое расписание на понедельник и определитесь с тем, что вам предстоит сделать. Это уменьшит пугающее чувство неизвестности". "Позаботьтесь о своих биоритмах", — добавил он, имея в виду естественный график бодрствования и сна организма. "Не тяните время вечером, играя в видеоигры или просматривая социальные сети до поздней ночи. Цикл сна в воскресенье должен быть таким же, как в будние дни. Постарайтесь не употреблять алкоголь в конце выходных. Мало что может испортить утро понедельника больше, чем похмелье".

Начинайте рабочий день пораньше

Нейропсихолог Санам Хафиз рассказывает: "Тем, кому сложно перейти от выходных к понедельнику, полезно как можно раньше приступить к работе". Доктор советует приходить в офис (или садится за рабочий стол дома) немного раньше, чем в другие дни, чтобы за чашкой кофе почитать новости и, возможно, пообщаться с коллегами. Хафиз объясняет это так: "Это поможет "разбудить" мозг и незаметно включиться в работу. Как только рабочий день начнется и вы сосредоточитесь, начните с легких задач и постепенно переходите к более сложным".

Дайте себе то, чего будете ждать с нетерпением

Терапевт по вопросам брака и семьи Беки Стумпфиг говорит: "Чтобы облегчить трудности понедельника, можно создать для себя повод для личной радости — то, чего вы будете с нетерпением ждать. Это могут быть небольшие простые вещи, такие как любимый завтрак или обед, или, возможно, в понедельник вечером вы возьмете еду на вынос в ресторане, чтобы не думать о том, что приготовить на ужин. А может быть, вы сделаете для себя в понедельник дополнительный перерыв в работе и 10 минут прогуляетесь вокруг квартала".

Обратите внимание на свои мысли и чувства

Когда вы просыпаетесь в понедельник утром и занимаетесь рутинными делами, обращайте особое внимание на возникающие мысли и чувства. Санам Хафис рекомендует особенно быть внимательными к негативным мыслям. Она отмечает, что негативные мысли часто имеют мало общего с реальностью и фактами. "Постарайтесь изгнать негативные чувства, такие как "это не сработает", "я буду выглядеть глупо" или "у меня точно ничего не получится с этим", и переверните их на 180 градусов, думая, "это сработает", "я точно могу это сделать", "я никогда не был дураком", "это сработало раньше, и может сработать сейчас". Так вы получите контроль надо своими мыслями и зарядитесь энергией для свершений недели.

Найдите время, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье

Сделайте понедельник максимально приятным, используя свои любимые техники ухода за собой, от медитации до дневников и от прогулок до горячих ванн. Психотерапевт Ноэль Макдермотт рекомендует использовать психологические инструменты, которые помогают справиться с чувством тревоги или стресса. Он говорит: "Как ребенка, который расстроен и плачет, вы также можете хитростью заставить свой мозг смотреть по-другому на вещи и не сосредотачиваться на боли, страхе или печали. Что вам нравится? Что вас радует? Где вы чувствуете себя в эмоциональной безопасности? Думайте об этих вещах, а не о том, что вас беспокоит".

Оцените свой уровень счастья на работе

"Если вы постоянно жалуетесь на свою работу или чувствуете скуку и уныние, возможно, пришло время создать для себя что-то новое", — сказал Стумпфиг. "Это не обязательно означает новую работу, но вы можете попробовать изучить свою нынешнюю роль, постараться найти в ней больше смысла и удовольствия от того, что есть сейчас. Посмотрим правде в глаза, жизнь коротка, и если вы не находите радости в том, как вы проводите 8 с лишним часов в день на работе, это означает, что большая часть вашей жизни не приносит вам удовольствия. Понедельник часто отражает то, как мы относимся к оставшейся части предстоящей недели. Если вы ненавидите понедельники, найдите первопричину этого и сделайте шаги для улучшения ситуации. Преимущества, которые вы от этого получите, принесут вам гораздо больший эффект, чем просто спокойное отношение к началу рабочей недели".

Создайте общую картину недели

"Составьте план какого-нибудь грандиозного события в середине или в конце недели. Может быть, встреча с друзьями в четверг вечером или свидание в пятницу. Спланируйте это заранее и вы гораздо спокойнее (а может быть, и радостнее) воспримете понедельник", — рекомендует Майер.

Также он советует не планировать на понедельник неприятные для вас задачи или встречи. Лучше их провести в середине недели. Кроме того, "постарайтесь не планировать фееричные мероприятия на вечер воскресенья — это намного усложнит вам переход к рабочей неделе", — добавил Майер.

Примите факт того, что понедельники могут быть просто ужасными

Принятие реальности чего-то неприятного может помочь вам уменьшить влияние этого события на вас. Психотерапевт Мэг Гитлин советует: "Смиритесь с тем, что иногда понедельник может быть просто ужасным, а может быть признаком хороших выходных. Напомните себе, что стресс — это часть активной, увлеченной жизни, и что вы готовы с ним справиться. Подумайте о других трудных неделях, через которые вы прошли, когда вы не только выжили, но и преуспели".