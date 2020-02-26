Эффективность убивает креативность: Как научиться видеть новое

У нас слишком много дел и слишком мало времени. Мы стремимся действовать быстро и эффективно. Но чаще всего получаем обратный искомому результат — чрезмерная эффективность критически негативно влияет на креативность. Смещение фокуса позволяет получить более креативные результаты.

Творчество — топливо для инноваций. Но речь идет не только о группах людей, собирающихся в больших комнатах с разноцветными липкими листочками и маркерами. Творческий процесс невозможен без спокойных размышлений. Именно такие моменты приводят к инсайтам, приносящим прорывные идеи. Но для этого нужны опыт и время, чтобы соединить размышления и получить сформировавшуюся идею. Творчество не терпит спешки, жестких планов и тотального управления. Исследование, проведенное Университетом Бэйлора, показало, что лидеры, которые слишком много внимания уделяют практическим результатам, ставят под угрозу эффективность их команд.

Чтобы ваша эффективность стала креативной, снизьте темп спешки и уменьшите напряжение.

Размышляйте

Из-за смартфонов мы потеряли все моменты жизни, в которые могли просто поразмышлять. Стоя в очереди перед кассой магазина, во время поездки на работу или в гости, гуляя по парку… Каждую свободную минуту мы заполняем листанием социальных сетей, проверкой электронной почты, перепиской в чатах с коллегами. Мы не даем нашему мозгу отдышаться, постоянно нагружая его все новой информацией. Возьмите за правило делать перерывы на отдых — оставляйте телефон дома, отправляясь на прогулку (как бы это странно ни звучало в наше время); в транспорте позволяйте себе просто посмотреть в окно; дома вместо того, чтобы смотреть телевизор, выйдите на балкон и просто посмотрите вдаль. Ваш мозг, также как и ваше тело, нуждается в отдыхе, тогда ему будет легче оставаться креативным и эффективным долгое время.

Общайтесь

Для поддержания эффективности важно общаться с людьми, которые думают и действуют так же, как вы. А креативность, наоборот, подпитывается общением с теми, кто имеет другое мировоззрение, другой опыт и знания из разных областей. Их идеи будут стимулировать ваше собственное мышление.

Делайте "по-другому"

Изо дня в день, из недели в неделю мы ходим по одному маршруту, выполняем примерно одинаковые задачи, общаемся с теми же людьми… Мы становимся эффективными до автоматизма. Чтобы запустить в жизни креатив, выбирайте другие маршруты, запишитесь на занятия вне вашей зоны комфорта, отправляйтесь в поездку в необычное место, научитесь кататься на роликах или коньках и т.п. Необычные впечатления, даже самые маленькие, помогут вам посмотреть на жизнь с другой стороны и увидеть новые возможности.

Творите

Исследование, проведенное в Нью-Йоркской академии наук показало, что чем больше люди занимаются творчеством в разных сферах жизни, тем эффективнее работает их мозг. Вносите творческую составляющую в каждый аспект своей жизни: посещайте уроки танцев, создавайте фотокнигу, изучайте новые языки, учитесь рисовать или писать тексты.

Спите

Отдых — одна из главных составляющих развития креативности. Одно из исследований показало, что сон даже стимулирует творческий подход к решению проблем. Эффективность подстегивает вас "бежать и действовать" чуть ли не до последнего вздоха или вставать на рассвете, чтобы успеть обработать все электронные сообщения. А в это время креативность уничтожается. Во время сна наш мозг успокаивается, отсеивает ненужные мысли и формирует новые идеи.

Идите медленнее, чтобы двигаться быстрее. Уделяйте время размышлениям и общению с разными людьми, открывайте для себя новые места и маршруты, развивайте новые навыки и обязательно, просто обязательно, отдыхайте.

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