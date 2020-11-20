Четыре главных вопроса: как совмещать родительство и предпринимательство

Работающие родители ежедневно находятся под давлением бесконечного количества вопросов, которые нужно успеть решить. И не всегда им хватает сил и терпения, чтобы справиться с напряжением. Лори Кеннеди — мама двоих детей, автор книги "Успешный практик" и бизнес-тренер, не понаслышке знает, как совмещать бизнес и семью. Она рекомендует всегда задавать себе четыре вопроса.

1. Как бы я действовала, если бы это было легко?

"Раньше я выполняла какие-то задачи гораздо более сложным способом, чем они того требовали. Однажды кто-то задал мне этот вопрос. Я засмеялась. Но через несколько минут нашла ответ. И ответ был очень полезным", — рассказывает Лори.

"Теперь это мой любимый вопрос, который я задаю себе, когда сталкиваюсь с любой ситуацией, кажущейся стрессовой, тревожной или подавляющей. Например, как мне совместить удаленное обучение детей и свой рабочий график? Как мне удвоить доход и не работать по пятницам? Когда я задаю себе этот вопрос, мой мозг вынужден искать ответы, а не создавать проблемы. Внезапно начинают возникать идеи, и появляются мысли о том, как наилучшим образом справиться с ситуацией. Просто потому, что я переключаю фокус внимания с отрицательного на положительный".

2. Что мне нравится?

Подумайте, как часто вы говорите "да" или "я могу это сделать сам" в тех случаях, когда нужно сказать "нет" или попросить помощи. Иногда это происходит, потому что от вас ждут, что вы все сделаете сами. Иногда вы боитесь обидеть кого-то. А иногда просто не знаете как попросить.

Лори делится своим опытом: "Я постоянно отдавала свое время и энергию другим людям: участие в школьных мероприятиях детей, бесплатные консультации по карьере в моем личном кабинете и телефонные звонки от мамы в 9:30 утра (хотя она знала, что я работаю). Я тратила энергию впустую, делая что-то для других. На себя и на то, чем я хотела заниматься, энергии почти не оставалось. К 10 вечера я чувствовала себя обиженной, раздраженной и злой, и все эти эмоции заедала попкорном. А потом я просто прекратила эти активности. Я поняла, что управление моей энергией и моим временем — только моя задача и ответственность. Это значит, что я говорю "да" только тому, что приносит мне удовольствие, я говорю "нет" тому, чем не хочу заниматься и прошу помощи у других тогда, когда она мне нужна".

3. Каковы основные ценности моей семьи?

"Основные ценности моей семьи: личная ответственность; доброта и сострадание; включение; честность; выполнение сложных задач; полезность. Создание этого списка было мощным упражнением для всех членов моей семьи. Мы определили то, что для нас важно. Теперь у нас есть набор принципов, в соответствии с которыми мы должны действовать. Это помогло мне и моему бывшему мужу стать партнерами в воспитании наших двоих детей", — рассказывает Лори.

"Какой бы состав семьи у вас ни был, наличие списка совместно созданных основных ценностей позволяет всем членам семьи объединиться в соответствии с этими руководящими принципами и дает ясность в отношении того, как себя вести. Мне легче сказать "нет" какому-то проекту, если он не соответствует основным ценностям моей семьи. Мне не нужно тратить время на объяснение своему ребенку, почему он сделал что-то неправильно, когда я могу просто спросить его, соответствует ли его поведение нашим основным ценностям".

4. Что поможет моей семье процветать?

"Этот вопрос стал особенно важным, когда мы решали, что делать в наступающем учебном году. Мне приходилось игнорировать то, что другие говорили и делали, и спрашивать себя: "Что для нас лучше?" Мы решили обучать детей на дому, и, чтобы упростить задачу, я наняла учителя, который приходил к нам домой на 3 часа в день. Моя работа и образ жизни нельзя назвать общепринятой нормой. Но я выбираю то, что работает именно для меня и моей семьи. И это все, что имеет значение", — говорит Лори.

Независимо от того, как устроена ваша семья, совместить заботы о ней и предпринимательскую деятельность или карьеру бывает очень сложно. Так что перестаньте смотреть на то, что делают другие. Делайте все возможное, чтобы ваша семья процветала.